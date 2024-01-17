В Казахстане две недели ищут провалившийся под землю автобус с людьми Министр Казахстана Сыздыков сообщил о поисках провалившегося под землю автобуса

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В Казахстане уже две недели не могут найти автобус с людьми, провалившийся под землю в Павлодарской области, пишет EADaily. Вице-министр республики по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков сообщил, что поиски продолжаются, но они осложняются тем, что представляют опасность для жизни и здоровья спасателей.

Там наши спасатели работают в очень сложных условиях. Первое — это, конечно, минусовая температура, второе — там опасность для жизни и здоровья самих спасателей и работников. Если, не дай бог, будет обратно движение почвы, тех людей, которые там работают, может затянуть вниз, — пояснил вице-министр.

Он подчеркнул, что специалисты сделали скрининг земли и смогли обнаружить, где примерно находится автобус, но под ним оказалась пустота. Сыздыков пояснил, что на данный момент удалось обеспечить доступ техники к месту происшествия. Около 2 тысяч куб. м почвы вывезли. Сейчас, предположительно, спасатели начали извлекать землю, которая находится именно над автобусом.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Казахстана 4 января сообщил, что автобус, в котором находились три спасателя и один водитель, провалился в воронку на местной шахте. Предварительная длина обвала составила 150–200 м, ширина — 500 м, а глубина — 150 м. 33 рабочих эвакуировали, их жизни и здоровью ничего не угрожает.