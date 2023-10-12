В Казахстане договорились с Маском об оснащении сельских школ интернетом

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Две тысячи сельских школ в Казахстане будут обеспечены интернетом благодаря помощи американского предпринимателя Илона Маска, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Как уточняется, об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин на прошедшем в Астане форуме Digital Bridge.

По словам министра, в рамках форума договоренность об обеспечении сельских школ интернетом была достигнута с заместителем Илона Маска в компании Space X Лорен Дрейер.

Мы устали ждать наших телеком-операторов, пока они доберутся до сельских школ, и уже договорились, что две тысячи школ в ближайшее время будут подключены с помощью технологий Space X через Starlink. Это не намерение, это уже решенный вопрос, — подчеркнул Мусин.

Как напоминает издание, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручил в кратчайшие сроки решить проблему доступа школ во всех селах республики к скоростному интернету.

Ранее стало известно, что белорусский военнослужащий смог собрать аналог системы Starlink. При этом он уточнил, что устройство было собрано за очень небольшие деньги, а не за миллиарды долларов. Изобретение уже оценил президент страны Александр Лукашенко, который заключил, что теперь «Илон Маск не нужен».