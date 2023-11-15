В Казахстане детям разрешат жаловаться на родителей в ООН

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Нижняя палата парламента Казахстана утвердила проект закона, согласно которому детям разрешат жаловаться на родителей сразу в ООН. Законопроект направлен на повышение уровня защиты прав ребенка, пишет EADaily. Председатель парламентского комитета по социально-культурному развитию мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что в комитете ООН будет рассматриваться каждое дело.

В соответствии с протоколом дети, либо их представители могут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в Комитет ООН по правам ребенка. Комитет рассматривает каждое дело и принимает конкретные рекомендации государствам-участникам, — пояснил Аймагамбетов.

Факультативный протокол станет дополнительным соглашением к Конвенции ООН о правах ребенка, которую ратифицировали в Казахстане в 1994 году. В парламенте подчеркнули, что в протоколе нет норм, которые противоречили бы правам и свободам гражданина, гарантированным конституцией и законами республики.

Президент Киргизии Садыр Жапаров ранее подписал закон, согласно которому запрещается публиковать и распространять контент в СМИ, который причиняет вред здоровью или развитию детей. Закон был принят для создания безопасной среды и «укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков».