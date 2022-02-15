В Казахстане арестовали иностранцев, участвовавших в январских беспорядках

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под стражу двух иностранцев, которые участвовали в захвате здания администрации Алма-Аты в начале января. Обвинения им предъявлены по статьям 272 ч. 2 (участие в массовых беспорядках), 380 ч. 3 п. 1,4 (применение насилия в отношении представителя власти) УК, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры страны.

Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, преступники избивали полицейских отобранными щитами и дубинками. 1 февраля они были взяты под стражу. Их национальность не разглашается.

Ранее в Казахстане арестовали лидеров и участников организованных преступных групп, причастных к организации массовых беспорядков в стране в январе.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые акции протеста из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты инфраструктуры Казахстана, позволив использовать казахстанские войска для борьбы с боевиками и развернуть миротворческую операцию. После завершения миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.