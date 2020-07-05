В Казахстане аптеки взвинтили цены на лекарства

https://static.news.ru/photo/e9755cd6-becc-11ea-b22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недопустимым необоснованное повышение цен в аптеках на жизненно важные лекарства в условиях пандемии коронавируса и поручил властям и правоохранительным органам разобраться с этим.

Граждане жалуются на необоснованное повышение цен в аптеках на жизненно важные лекарства. В условиях пандемии это недопустимо, — заявил глава государства в Twitter.

Он поручил правительству и правоохранительным органам разобраться в вопросе и пообещал, что виновные будут наказаны.

В Казахстане с 5 июля начали действовать двухнедельные карантинные меры, призванные остановить распространение коронавируса COVID-19 после ухудшения ситуации с пандемией.

Ранее правительство Казахстана приняло решение о введении с 5 июля карантина сроком на 14 дней из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин также допустил возможность его продления. В указанный период запрещается проведение массовых мероприятий, ограничивается перемещение населения по улицам, паркам и скверам. При этом разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе. На время карантина закроются салоны красоты, парикмахерские, рынки, фитнес-центры, пляжи, аквапарки, музеи, кинотеатры, развлекательные центры. В то же время продолжат работать аптеки, заведения общепита на открытом воздухе, строительные и промышленные предприятия с непрерывным циклом, предприятия сферы услуг, писал NEWS.ru.

В период действия карантина будет сохранено международное и внутреннее авиасообщение, а железнодорожное сообщение — с ограничениями.