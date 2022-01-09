В Казахстане анонсировали внеочередной саммит ОДКБ

Внеочередной саммит ОДКБ, связанный с событиями в Казахстане, начнётся в 10:00 мск. Прямая трансляция заседания будет вестись на национальном телеканале «Хабар 24», сообщил в Instagram пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Сегодня в 13.00 по времени Нур-Султана (10.00 мск) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны, — написал Уали.

Ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что протесты в республике стали итогом заговора внутренних и внешних сил, включая представителей криминалитета и ударных террористических групп, а также использование приёмов информационного воздействия. Также Ерлан Карин назвал произошедшее в Казахстане гибридной террористической атакой, целью которой был государственный переворот.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.