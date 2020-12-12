В Карабахе зафиксирован первый случай нарушения режима прекращения огня

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В Нагорном Карабахе впервые было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщило Минобороны России в своём бюллетене.

11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — говорится в сообщении ведомства.

В сообщении говорится, что российский контингент миротворческих сил продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. При этом на 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведётся круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как писал NEWS.ru, 12 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что накануне остатки «армянской армии» совершили ряд террористических актов. Это вызвало у него беспокойство.