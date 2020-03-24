https://static.news.ru/photo/f38bf96a-6dd6-11ea-ac3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Колокольный звон как напоминание об опасности эпидемии вируса COVID-19 будет раздаваться ежедневно в полдень во всех храмах Молдавии. Об этом распорядился митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир.

Колокола будут звучать с 25 марта в течение трёх минут. Как сказано в изданном предстоятелем документе, это станет «призывом к молитве за тех, кто заражён коронавирусом, и за медиков, которые ежедневно борются с распространением пандемии».

13 марта национальная Чрезвычайная комиссия по вопросам общественного здравоохранения предписала проводить богослужения в православных храмах только на свежем воздухе либо вовсе без прихожан с трансляцией церемоний по телевидению и в Интернете.

Однако, по данным «Интерфакса», это решение исполнили не везде. 22 марта от воскресных служб отказались в 305 храмах, а в 382 церквях литургии проведены были на улице. Вместе с тем в 375 случаях церемонии прошли, как и прежде, в помещениях.

23 марта, премьер-министр Молдавии Ион Кику выразил возмущение тем, что не все священнослужители соблюдают требования режима чрезвычайного положения.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обряд причастия не может быть проведён дистанционно даже в ситуации с угрозой коронавируса. Тем не менее пожилые верующие могут принимать его от священника на дому, отметил он. Священнослужитель также призвал пожилых прихожан отказаться от посещения служб без необходимости причастия.