Колокольный звон как напоминание об опасности эпидемии вируса COVID-19 будет раздаваться ежедневно в полдень во всех храмах Молдавии. Об этом распорядился митрополит Кишинёвский и всея Молдовы Владимир.
Колокола будут звучать с 25 марта в течение трёх минут. Как
13 марта национальная Чрезвычайная комиссия по вопросам общественного здравоохранения предписала проводить богослужения в православных храмах только на свежем воздухе либо вовсе без прихожан с трансляцией церемоний по телевидению и в Интернете.
Однако, по данным «Интерфакса», это решение
23 марта, премьер-министр Молдавии Ион Кику выразил возмущение тем, что не все священнослужители соблюдают требования режима чрезвычайного положения.
Ранее, как писал NEWS.ru, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что обряд причастия не может быть проведён дистанционно даже в ситуации с угрозой коронавируса. Тем не менее пожилые верующие могут принимать его от священника на дому, отметил он. Священнослужитель также призвал пожилых прихожан отказаться от посещения служб без необходимости причастия.
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