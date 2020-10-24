В Гяндже прошла заупокойная лития в память о погибшем российском мальчике

https://static.news.ru/photo/78b378c4-16ac-11eb-ade1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В православной церкви Александра Невского в азербайджанском городе Гянджа прошёл заупокойный молебен. Отец Варфоломей отслужил литию о погибшем в зоне конфликта в Нагорном Карабахе российском подростке.

Как сообщает РИА Новости, на службе присутствовали родственники 13-летнего подростка, его близкие друзья и классная руководительница. Траурную церемонию посетили глава мэрии Гянджи Ниязи Байрамов и заместитель руководителя русской общины Гянджи Ирина Калашникова.

Сегодня мы скорбим. Даже если он гражданин России, он наш сын, приехал сюда к бабушке, — сказал Байрамов.

Ракетный удар по Гяндже, при котором пострадал мальчик, произошёл 17 октября. Подросток умер неделю спустя, не приходя в сознание. Байрамов заметил, что после этого удара четверо детей в городе остались сиротами.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом он отметил, что решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Азербайджана. Алиев также обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по урегулированию конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.