В Грузии заявили о прибытии в Тбилиси бойцов с Украины В парламенте Грузии заявили о прибытии сторонников Саакашвили с Украины для подогревания революционного сценария

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Воевавшие на Украине сторонники экс-президента Михаила Саакашвили прибыли в Грузию для того, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию, передает ТАСС. Как заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский, на акции протеста у парламента страны с трибуны выступил мужчина, сказав, что воевал на Украине.

Есть информация, что определенная группа молодежи готовится к тому, чтобы как-то помешать развитию этих политических процессов. <…> И к этому добавилось то, что, можно сказать наверняка, из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс, — сказал Вольский.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, при этом многих членов оппозиционных партий не допустили на заседание парламента. Это спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией. 8 марта стычки оппозиции с полицией продолжились.

9 марта правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на фоне протестов решила отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который ранее был принят большинством голосов в первом чтении. Следом оппозиция отменила брифинг о гражданском неповиновении после отзыва документа, но люди продолжили участие в митингах.