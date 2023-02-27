В Грузии утонула россиянка, пытавшаяся спасти свою собаку В Грузии нашли тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге Ирины Слюсарь

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Грузинские спасатели

В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы петербургского частного театра «Лось и светлячок» Ирины Слюсарь, сообщает «Фонтанка». Девушку унесло в море, когда она пыталась спасти свою собаку.

С сожалением сообщаем, что Ирина была найдена погибшей. Поиски завершены, однако мы не можем разглашать подробности. Мы глубоко сожалеем о произошедшем и выражаем соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 февраля Слюсарь прогуливалась с подругой и собакой Гретой вдоль моря в Кобyлети. Питомца накрыло волной, жeнщины нырнули спасти собаку, после чего их начало cносить на глубину. Подруге и питомцу удалось выплыть на берег, однако оcновательница театра не смогла выбраться из воды.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону двое детей 10 и 12 лет погибли, провалившись под лед на реке Мертвый Донец. Мальчик и девочка вышли на подтаявший лед водоема и ушли под воду. Очевидцы происшествия тщетно пытались вызволить детей.

Житель Ростова-на-Дону Михаил Гарбузов рассказал, что пытался спасти детей, провалившихся под лед. Гарбузов заметил детей и попытался достать их из воды, протянув им весло. По его словам, в процессе он сам чуть не утонул.