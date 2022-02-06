В Грузии сообщили, что признание Абхазии и Осетии не стоит на повестке дня

Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Белоруссией не стоит на повестке дня, учитывая уровень грузино-белорусских двусторонних отношений. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на заявление пресс-спикера МИД Грузии Мариам Нарчемашвили.

С учетом двусторонних отношений между Грузией и Белоруссией вопрос признания так называемой независимости территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии —​ не стоит на повестке дня. В этом вопросе Белоруссия остается верна фундаментальным принципам международного права, — сказала Нарчемашвили.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия для признания Крыма российским регионом, а также независимости Абхазии и Южной Осетии. Как заявил белорусский лидер, об этом его должен попросить лидер РФ Владимир Путин. При этом белорусский лидер задался вопросом, есть ли вообще «жизненная необходимость» в признании регионов российскими.

Недавно также стало известно, что белорусские власти могут признать Крым российским регионом, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию.