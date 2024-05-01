В Грузии раскрыли, будет ли принят закон об иноагентах на фоне протестов Премьер Грузии заявил о намерении принять закон об иноагентах на фоне протестов

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Власти Грузии намерены одобрить законопроект об иностранных агентах во всех трех чтениях, несмотря на продолжающиеся акции протеста, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС. По мнению политика, это решение необходимо, чтобы спасти республику от радикализма и поляризации.

Мы, конечно же, примем этот закон, будет дискомфорт, который продлится несколько дней, однако в долгосрочной перспективе мы на годы застрахуем страну от поляризации и радикализма, — заявил он.

Ранее, утром 1 мая, замминистра МВД Грузии Александр Дарахвелидзе сообщил, что полицейские задержали 63 человека в ходе протестной акции, проходившей у стен парламента. Им вменяются нарушения по двум статьям: о хулиганстве и неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Известно также о шести пострадавших полицейских.

Закон об иноагентах вызывает конфликты и в самом парламенте. Так, до этого сообщалось о драке между депутатами перед пленарным заседанием, где должно состояться рассмотрение проекта закона. По словам оппозиционного депутата Теоны Акубардии, один из представителей «Грузинской мечты» начал бросаться в женщин со стороны оппозиции книгами и бутылками.