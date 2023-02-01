В Грузии призвали вывести войска России из Южной Осетии и Абхазии Президент Грузии призвала включить в договор по итогам конфликта на Украине вывод войск РФ из Абхазии и Южной Осетии

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в интервью Bloomberg, что в случае заключения мирных соглашений по Украине в них нужно включить пункт о выводе российских войск из Южной Осетии и Абхазии. По ее словам, интересы Грузии должны быть учтены.

Россия должна знать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии тоже должны быть учтены. Война не может закончиться без отступления России со всех занятых территорий, — сказала Зурабишвили.

По ее словам, в противном случае Запад совершит еще одну большую ошибку, как в 2008 и 2014 годах.

Она также заявила, что Россия «практически проиграла сражения», отмечает агентство. При этом президент отметила, что власти Грузии должны быть более осторожны в своих высказываниях против РФ с учетом того, что часть страны, не находящаяся под защитой НАТО и ЕС, занята российскими войсками.

Зурабишвили ранее выступила против восстановления прямого авиасообщения с Россией. Она также призвала правительство изучить вопрос притока российских граждан и позаботиться о репутации страны.

Ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что украинские власти, поддерживающие грузинских оппозиционеров, призывали Грузию открыть второй фронт против России. Он предложил депутатам парламента представить, что бы произошло, если бы оппозиционеры пришли к власти.