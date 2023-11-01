Президента Грузии уличили в фашизме Грузинский депутат Мдинарадзе нашел фашизм в словах президента Зурабишвили

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе назвал фашистскими заявления президента республики Саломе Зурабишвили о русскоязычных, передает ТАСС. Ранее она рассказала, что что она раздражена тем, что у нее в стране есть люди, которые разговаривают «на языке врага».

Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. 10 лет она является членом нашей семьи и ее разговорным языком является русский, хотя за это время мы ее научили грузинскому. И сейчас выгнать нам ее из Грузии? <...> Что за фашистские оценки, — сказал Мдинарадзе.

Ранее, 1 ноября, в интервью американскому CBS News Зурабишвили заявила, что Россия в будущем может использовать релокантов в качестве инструмента для захвата страны. Она не исключила, что Москва под предлогом защиты своих граждан в Грузии объявит «полноценную войну». По ее словам, сейчас Москва ведет против Тбилиси «гибридную войну».

27 июля в порт Батуми прибыл лайнер из Сочи, на борту которого находились примерно 850 туристов из России. Это спровоцировало акции протеста среди населения. Когда корабль покинул морской причал, манифестанты начали исполнять гимн государства. По сообщениям грузинских СМИ, участники акции собрались в порту, чтобы «опротестовать политику русификации», которые якобы проводят власти страны. Недовольство участников также вызвали заявления пассажиров об отдыхе в Абхазии.