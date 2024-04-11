В Грузии оценили возможность интеграции в ЕС на фоне закона об иноагентах Глава МИД Грузии: закон об иноагентах не повлияет на интеграцию страны в ЕС

Законопроект об иноагентах, находящийся на рассмотрении грузинского парламента, никак не отразится на интеграции республики в Европейский союз, заявил министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили. Дипломат подчеркнул, что данный процесс имеет прямое отношение к рекомендациям Еврокомиссии, передает ТАСС.

Этот закон не должен и не сможет помешать евроинтеграции. Этот процесс тесно связан с теми рекомендациями, которые выдала нам Еврокомиссия и подтвердил Евросовет. Соответственно, наша европейская интеграция зависит от той повестки дня, которую мы согласовали с нашими европейскими партнерами, — заявил Дарчиашвили.

Аналогичное мнение высказал вице-премьер и министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Он уверен, что отношения республики с НАТО находятся на пике. Более того, сегодня практически ни одна страна не имеет механизмов сотрудничества с Альянсом, которыми обладает Грузия.

Наше сотрудничество выражено в конкретных общих учениях, участии в операциях, поэтому тут вообще не должно существовать вопросов, — добавил Чиковани.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о скандале вокруг закона об иноагентах в Грузии. По его словам, почти все страны борются с теми, кто является агентами иностранных государств, это нормальная общемировая практика.