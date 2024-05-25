В Грузии обнаружили могилу сражавшего на стороне ВСУ спецназовца В Грузии обнаружили могилу убитого на Украине спецназовца Гогиашвили

Фото: МО Украины

В Грузии нашли могилу сражавшегося на стороне Украины профессионального военного, спецназовца Георгия Гогиашвили, передает РИА Новости. Военный похоронен на кладбище, расположенном в муниципалитете Каспи. В «Грузинском национальном легионе» утверждают, что Гогиашвили умер 9 марта на Запорожском направлении, он находился в машине с сослуживцем.

Во время переброски боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли. Они были профессиональными военными, — сказали в военном формировании.

Ранее сообщалось, что итальянский наемник Бенджамин Джорджо Галли, погибший на Украине, воевал с шевронами «Правового сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Символика была размещена на его рюкзаке вместе с эмблемой «интернационального легиона». Фотография была опубликована родственниками Галли, которые также сообщили о дате и месте его похорон.

Ранее стало известно, что могила польского наемника Януша Шереметы, которого ликвидировали на Украине, находится на маленьком приходском кладбище в селе Шкляры Подкарпатского воеводства. Мужчина завербовался в Иностранный легион ВСУ в начале марта 2022 года, ранее он учился на актера.