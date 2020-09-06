В Гродно продолжаются стычки протестующих и ОМОН

https://static.news.ru/photo/90c77fc8-f03c-11ea-a536-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В Сети появилось видео, на котором видно, что в белорусском городе Гродно в настоящий момент происходят столкновения протестующих и бойцов ОМОН. В какой-то момент кто-то распылил слезоточивый газ.

В Минске и других крупных городах Белоруссии 6 сентября вновь началась акция протеста против результатов президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

В Гродно продолжаются брутальные стычки протестующих и ОМОН, — передаёт TYT.by

Как писал NEWS.ru, несколько тысяч белорусов вышли на «Марш единства» в 14:00. Накануне баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к соотечественникам, в котором призвала всех прийти на эту акцию. Власти подготовились к несогласованной акции протеста. На улицах Минска появились БТР и водомёты. Колонна военной техники, в том числе автозаки и водомёты, появились на проспекте Независимости. Спецтехника также стоит около ж/д вокзала. Октябрьская площадь полностью по периметру огорожена турникетами.

Протестные акции начались в Белоруссии с 9 августа, сразу после выборов президента. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила Светлана Тихановская.