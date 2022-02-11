В ГПСУ подтвердили снятие перекрытия Чёрного и Азовского морей

Россия сняла ограничения на судоходство в акватории Чёрного и Азовского морей, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины (ГПСУ). Накануне в МИД страны выразили протест в связи с проведением российскими вооружёнными силами учений в морях и Керченском проливе, там сочли, что из-за манёвров будет заблокирована часть водных территорий, что приведёт к экономическим и социальным трудностям для портов Украины.

Да. Мы получили подтверждение, — сказали в ГПСУ в ответ на вопрос, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Чёрного и Азовского морей.

Ранее МИД Украины направил России протест в связи с учениями в акватории Чёрного и Азовского морей, а также в Керченском проливе. По мнению дипведомства, подобные действия повлекут для портов Украины «сложные экономические и социальные последствия» из-за усложнения международного судоходства, в том числе торгового.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что манёвры не помешают торговым путям. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, план учений изначально рассчитывался так, чтобы избежать блокировки торговых путей и соблюсти требования международного законодательства.