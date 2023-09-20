В Госдуме рассказали о помощи российских миротворцев населению Карабаха Слуцкий: прекращение огня в Карабахе было достигнуто при посредничестве миротворцев РФ

Фото: МО РФ

Российские миротворцы оказывают содействие и помощь мирному населению Карабаха, рассказал NEWS.ru глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня было достигнуто 20 сентября при посредничестве командования миротворцев.

Российская миротворческая миссия продолжает выполнение своих задач в регионе. Азербайджанские власти теперь должны обеспечить соблюдение норм гуманитарного права для гражданских лиц и безопасность миротворцев в Карабахе, — подчеркнул парламентарий.

По словам Слуцкого, заявление армянского премьера Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, по сути, превратило конфликт во внутриазербайджанский. Согласно межгосударственным документам в рамках СНГ, Карабах — это составная часть Азербайджана. Следующим шагом для урегулирования ситуации должно стать заключение мирного межгосударственного договора.

Конфликт будет решен, — подчеркнул Слуцкий.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, обеспечения положений трехсторонних соглашений и вывода армянских войск. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что целями ударов являются только военные объекты.