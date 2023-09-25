В Госдуме рассказали, как Запад поддерживает геноцид украинцев Депутат Гаджиев: геноцид украинцев происходит при полной поддержке Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Западные страны выбирают эскалацию конфликта на Украине вместо того, чтобы попытаться прийти к мирному соглашению, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По словам парламентария, США вместе с союзниками усугубляют ситуацию, исходя из собственных корыстных целей, что приводит к «геноциду» украинцев.

Очевидно, что они продолжают зарабатывать на украинских событиях, причем принося в жертву украинский же народ. Запад гонит людей под пули и снаряды. По сути, происходит геноцид украинцев при полной поддержке этого процесса Зеленским, — отметил Гаджиев.

Депутат отметил, что Россия готова к мирным переговорам. Но, по его мнению, рано говорить о прекращении конфликта в условиях, когда этого не хочет Запад.

Происходящее сегодня на Украине рано или поздно завершится подписанием документа, вопрос только в том, какие еще жертвы должна понести эта страна и сколько украинцев должно погибнуть, чтобы удовлетворить жажду власти Зеленского и притязания его кукловодов на мировое господство, — подчеркнул Гаджиев.

Парламентарий напомнил о намерении США изменить ситуацию на фронте. Для этого, по его словам, они передают Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

Не думаю, что это что-то изменит кардинально. В любом случае России есть чем ответить на это, — уверил Гаджиев.

Ранее украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук указал на три условия для разрядки украинского кризиса. По его мнению, первым является признание интересов и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Вторым — приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересам, и третьим условием разрядки — построение новой системы безопасности в мире.