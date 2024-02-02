В Госдуме призвали Ереван отразить в конституции признание Карабаха Депутат Калашников: Армении нужно признать Карабах азербайджанским в конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если Армения признала Карабах территорией Азербайджана, это нужно отразить в ее конституции, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, поддержка такого шага армянским премьер-министром Николом Пашиняном — хороший сигнал.

Если премьер-министр Армении признает территориальную целостность Азербайджана, то и в конституции не должно быть другого, — сказал депутат.

В то же время Калашников подчеркнул, что «это дело, которое должны решать две страны, точно так же, как и вопрос о делимитации и демаркации границы». Парламентарий отметил, что приветствует «такие договоренности, которые происходят за столом, но и иногда выплескиваются в публичное пространство».

То, что [президент Азербайджана Ильхам] Алиев сказал, а Пашинян поддержал, — хороший сигнал и для армянского, и для азербайджанского общества. Есть люди, которым это может не нравиться, но это уже вкусовщина, — заявил депутат.

Ильхам Алиев на встрече с генсеком Межпарламентского союза Мартином Чунгонгой 1 февраля заявил, что между Азербайджаном и Арменией де-факто уже установился мир, на протяжении нескольких месяцев на границе двух стран царит мирная обстановка. При этом он подчеркнул, что мирный договор между двумя странами возможен после внесения изменений в Конституцию Армении.

Пашинян в тот же день в эфире Общественного радио Армении отметил, что действующая декларация, на которую ссылается конституция республики, отражающая идею воссоединения Армянской ССР и Карабаха, «в данный момент стала проблемой». По его словам, такая позиция может привести к новому столкновению с Азербайджаном.