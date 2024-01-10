В Госдуме пригласили сербов на СВО в бригаду «Пятнашка» Депутат Журавлев пригласил сербов в интернациональную бригаду «Пятнашка»

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил NEWS.ru, что с притеснениями сербских добровольцев в составе российских войск в зоне СВО должна разбираться военная прокуратура, а самих сербов могут принять в интернациональную добровольческую бригаду «Пятнашка». По его словам, пока сложно судить, насколько реальна распространяющаяся информация.

Сложно сказать, насколько соответствует действительности рассказ о положении в этом отдельно взятом подразделении российской армии. С одной стороны, снайпер Деян Берич защищает Донбасс с 2014-го — уважаемый человек, которому можно доверять, но с другой — он ведь, насколько я понимаю, все-таки передает вовсе не то, что видел собственными глазами. Считаю, что по факту должна разбираться военная прокуратура, — сказал Журавлев.

Он также отметил, что сербы в большинстве случаев выступают на стороне России, и пригласил добровольцев, приехавших из Сербии, вступить в бригаду «Пятнашка».

А братьев-сербов, которые, к слову, в большинстве случаев во время любых военных конфликтов оказываются на нашей стороне, приглашаю в качестве добровольцев в свою родную бригаду «Пятнашка». Она, между прочим, не зря называется интернациональной, у нас там даже японцы есть, и никакой межэтнической розни, — сказал Журавлев.

Ранее сербский снайпер-доброволец Деян Берич, воевавший на стороне ДНР и занимавшийся координацией сербских добровольцев, приезжающих в Россию, опубликовал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над добровольцами из Сербии в рядах ВС РФ. Как заявил Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков ВС РФ.

Как сообщает Telegram-канал Baza, по словам Берича, «руководство полка относится к сербским бойцам очень плохо — их называют цыганами, постоянно спрашивают, зачем они приехали, и не оказывают медицинской помощи», кроме того, Берич описал ситуацию, когда сербам приказали идти в бой без необходимого обеспечения боеприпасами. Также Берич в своем обращении обвинил командование полка, в котором оказались сербские добровольцы, в «работе против русской армии». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.