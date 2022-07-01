В Госдуме назвали вероятным закрытие представительства армян Карабаха в РФ Депутат Госдумы Затулин назвал вероятным закрытие представительства карабахских армян в России

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Депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин допустил возможность закрытия представительства в Москве представительства армян в Карабахе. Парламентарий сообщил NEWS.ru, что представительство непризнанной «Нагорно-Карабахской Республики» не носило официального характера, а его функцию выполнял один из сотрудников посольства Армении.

Я слышал о том, что это возможно. Вообще само по себе представительство здесь не носит официального характера. Оно де-юре не существовало, а де-факто один из сотрудников посольства Армении в России выполнял эту функцию, — сказал депутат.

По словам Затулина, сейчас в силу имеющихся договоренностей между Ереваном и Баку посольство Армении в России отказывается от того, чтобы эти функции возлагались на дипмиссию.

По всей видимости, представительство будет носить уже совсем неформальный характер, — добавил он.

Ранее армянское издание «Грапарак» сообщило, что представительство армян Карабаха в России, которое действует с 1990-х годов, вскоре закроется. Роль этой структуры, по данным газеты, будет исполнять второй посланник посольства Армении в РФ.

В Азербайджане неоднократно заявляли что, что на территории страны нет государственного образования под названием «Нагорно-Карабахская Республика». Баку выражал протест по поводу употребления этой формулировки в официальных заявлениях Минобороны РФ. После того, как информационное агентство РИА Новости в июне опубликовало интервью с «госминистром НКР», сайт РИА Новости был заблокирован в Азербайджане.

В конце июня телеведущий Владимир Соловьев проинтервьюировал в своей программе «Соловьев Live» Давида Бабаяна в качестве «главы МИД НКР». Затем журналист публично принес извинения Азербайджану за то, что допустил политическую ошибку, не пригласив представителя азербайджанской стороны в эфир, чтобы сбалансировать позиции.

НКР не признана ни одним государством — членом ООН, включая Армению. Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении, принятое после завершения вооруженного конфликта в Карабахе в 2020 году, также не закрепляет особого статуса карабахского региона.