В Госдуме объяснили, почему США поднимают тему судьбы штата Аляска Депутат Матвейчев: США говорят о возврате Аляски, чтобы напугать американцев

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России стоит игнорировать тему возврата Аляски, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. По его словам, американские политики намеренно провоцируют подобные обсуждения, чтобы запугать граждан США, а потом выделить дополнительные средства на помощь Украине.

Американские политики поднимают ее (тему возврата Аляски. — NEWS.ru) в рамках своей русофобской позиции. Они хотят напугать своих сограждан тем, что «Россия отберет у нас Аляску», если «мы не поможем Украине». Все это направлено на то, чтобы Демократическая партия могла выбить дополнительные деньги на помощь Украине, — убежден парламентарий.

Матвейчев напомнил, что ни советское руководство, ни российские власти никогда не выдвигали Вашингтону территориальных претензий, связанных с Аляской. Эта тема может стать актуальной лишь в случае развала США, считает депутат.

Юридических оснований для передачи этой территории нет. Вопрос этот можно будет ставить только в случае развала федеративного американского государства, когда Аляска уже будет сама выбирать свой путь — становиться ей независимой или идти к России, — заключил политолог.

Представитель Госдепа на брифинге 22 января заявил, что президент РФ Владимир Путин не получит назад Аляску, проданную США Российской империей в XIX веке. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналиста, утверждавшего, что российский лидер подписал указ, в котором продажа Аляски названа незаконной. Заявление представителя Госдепа иронично прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который написал на своей странице в соцсети Twitter (X), что «война неизбежна».