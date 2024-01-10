В Госдуме обвинили Киев в расправе над пророссийскими жителями Украины Депутат Госдумы Гаджиев: осуждение за шпионаж 82-летнего пенсионера абсурдно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Киевские власти жестоко сводят счеты с людьми, которые не поддерживают их, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы РФ Абдулхаким Гаджиев. По его словам, внуки фашистов и бандеровцев на Украине уже открыто борются даже против стариков. При этом в расчет не берется ни возраст людей, ни то, что они вообще далеки от политики.

Обвинения в шпионаже 82-летнего военного пенсионера абсурдны и надуманы. Какими секретами мог владеть пенсионер, который, даже если в прошлом и был военным, уже давно в отставке? Владимир Зеленский, стремительно теряющий поддержку среди населения, готов пойти далеко, чтобы угодить своим западным хозяевам и удержаться у власти, — подчеркнул депутат.

82-летний полковник в отставке Юрий Чернышов был приговорен к 15 годам лишения свободы. Его обвинили в работе на разведку ЧВК «Вагнер».

Чернышов был задержан СБУ в Житомире в марте 2023 года. Украинская спецслужба утверждает, что с сентября 2022 года по февраль 2023 года он активно сотрудничал с разведкой ЧВК «Вагнер». В прошлом полковник Чернышов был артиллеристом, служил в Афганистане и Йемене. После ухода в отставку издал более 10 книг, в том числе о войне в Афганистане, военные романы и рассказы. Чернышов был членом Межрегионального союза писателей Украины.

Нарушения более чем на 10 млрд гривен ($39,3 млн) выявили во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины, сообщил глава ведомства Рустем Умеров. Он также напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ почти на полтора миллиарда гривен.