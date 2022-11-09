США выступают в роли посредника между Азербайджаном и Арменией, не пытаясь навязать сторонам какое-либо соглашение, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, Вашингтон пытается предоставить площадку и возможность для двух стран встретиться, выявить разногласия, которых много, и попытаться их преодолеть.
Мы выступаем в качестве посредника. В течение дня предоставили площадку — в данном случае Blair House — для встречи сторон (глав МИД Азербайджана и Армении 7 ноября в Вашингтоне — NEWS.ru), как мы это сделали в Нью-Йорке несколько недель назад в конце сентября. Но это не то соглашение, которое Соединенные Штаты пытаются или стремятся заключить или даже могут навязать обеим сторонам, — заявил на брифинге Прайс.
Он также оставил на усмотрение сторон вопрос о возможности заключения мирного договора до конца текущего года.
Прайс отметил, что «тот факт, что обе стороны продолжают взаимодействовать», сам по себе является «смелым шагом» Азербайджана и Армении, о чем до этого говорил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Ранее Блинкен на трехсторонней встрече с министрами иностранных дел двух стран Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном заявил, что США выступают за прямой диалог Азербайджана и Армении. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон считает такой диалог ключом к урегулированию конфликта вокруг Карабаха и миру между Баку и Ереваном.