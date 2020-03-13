Власти Казахстана приняли решение ввести ограничительные меры в городе Байконур.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса на космодроме Байконур были введены новые противоэпидемиологические требования. Космонавтам запретили покидать Звёздный Городок, а в Центре подготовки отменены экскурсии и все зарубежные командировки сотрудников.
По последним данным, коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. В России инфекция выявлена у 45 человек.
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