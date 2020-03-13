https://static.news.ru/photo/0037cdea-6541-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Власти Казахстана приняли решение ввести ограничительные меры в городе Байконур.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию города, спортивные мероприятия рекомендуется проводить без участия зрителей, с 16 марта по 5 апреля школьников отправляют на каникулы, а студентов переводят на дистанционное обучение. Также работников должны проверять на повышенную температуру, а заболевших отстранять от работы с последующим информированием медучреждений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с пандемией коронавируса на космодроме Байконур были введены новые противоэпидемиологические требования. Космонавтам запретили покидать Звёздный Городок, а в Центре подготовки отменены экскурсии и все зарубежные командировки сотрудников.

По последним данным, коронавирусом заразились не менее 136,6 тысячи человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных. В России инфекция выявлена у 45 человек.