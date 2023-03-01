В Гомеле задержали около 200 сторонников «Редана» В Гомеле задержали около 200 сторонников «Редана» при попытке провести незаконную акцию

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Около 200 приверженцев группировки «Рёдан» были задержаны в городе Гомель при попытке проведения незаконной акции, сообщает Министерство внутренних дел Белоруссии в Telegram-канале. Там отметили, что в основном задержанные — несовершеннолетние.

Попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних была пресечена. Задержаны 200 человек, — заявили в ведомстве.

В сообщении также поясняется, что во вторник приверженцы движения «Рёдан» собрались возле торгово-развлекательного центра «Секрет» в ответ на призывы, опубликованные в социальных сетях и мессенджерах.

МВД отметило, что субкультура ЧВК «Рёдан» возникла как подражание японской мультипликации Hunter x Hunter о преступной группировке «Геней Рёдан». Ее сторонники отмечаются возможным участием в массовых драках в торговых центрах.

По сообщению МВД, полицейские быстро отреагировали на попытку проведения незаконного мероприятия без применения физической силы и доставили 200 человек, из которых 183 — несовершеннолетние, в органы внутренних дел. В настоящее время проводится проверка их действий, а также оцениваются действия лиц, которые были причастны к организации незаконной акции.

По данным МВД, подростки до 16 лет получат предупреждения и будут зарегистрированы в инспекции по делам несовершеннолетних, тогда как лицам старше 16 лет грозит административная ответственность. Кроме того, рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к организации незаконной массовой акции.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.