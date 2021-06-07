Раскрыты подробности подрыва журналистов на мине в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/816462b6-c783-11eb-b7ef-96000091f725_660.jpg Фото: prokurorluq/facebook.com

Автомобиль с азербайджанскими журналистами 4 июня подорвался на пластиковой мине, которая используется против танков и бронетранспортёров. Об этом свидетельствует отсутствие осколков мин на месте взрыва, сообщили представители Генеральной прокуратуры Азербайджана. Распространили данную информацию журналисты издания Sputnik Азербайджан.

В Генпрокуратуре также прокомментировали слухи, согласно которым мина могла быль заложена Арменией недавно — в ходе диверсионной операции. Указанные домыслы ведомство опровергло.

ВС Азербайджана полностью контролируют данный район. Мина была установлена ВС Армении при отступлении из Кельбаджарского района, — добавили представители прокуратуры.

О подрыве на мине журналистов рассказала пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар. Оператор AzTV Сирадж Абишов 1989 года рождения и Магеррам Ибрагимов (Алиоглу), сотрудник АЗЕРТАДЖ, погибли при исполнении служебных обязанностей в Кельбаджарском районе. Также скончался заместитель представителя руководителя исполнительной власти села Сусузлуг Ариф Алиев. Ещё четыре человека были госпитализированы.

Российское посольство в Баку выразило искренние соболезнования родным и близким погибших азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине. Сообщение в пятницу, 4 июня, было обнародовано на официальной странице дипломатического представительства в Twitter.