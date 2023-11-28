В ГД связали отравление жены Буданова с разборками перед крахом Киева Депутат Бородай: разборки в Киеве участились перед лицом военного краха Украины

Фото: vk.com/marry_black

Кирилл Буданов и Марианна Буданова

Жена главы украинского ГУР Кирилла Буданова Марианна могла стать объектом покушения, кто-то таким образом хотел надавить на ее мужа, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы, бывший премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай. По мнению парламентария, разборки в «верхушке» украинской власти становятся все более частыми перед грядущим «военным крахом» Украины.

Жена Буданова вполне могла стать объектом покушения. Возможно, с ее помощью кто-то хотел надавить на главу украинского ГУР. Но даже если информация о ее отравлении не подтвердится, это не отменяет того факта, что разборки в верхушке марионеточной «украинской власти» становятся все более частыми из-за неизбежного военного краха Украины. В Киеве это понимают, поэтому сейчас происходит драка крыс, которые пытаются убежать с корабля. Для нас это очень хорошо. Из-за внутренних разборок, например, погиб Геннадий Частиков, один из помощников главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, — заявил Бородай.

Депутат добавил, что в украинской «элите» существуют конкурирующие между собой кланы. По его мнению, они обслуживают интересы спецслужб других государств.

В украинской «элите» есть два клана — британский и американский. Буданов принадлежит к британскому, а Залужный и президент Украины Владимир Зеленский — к американскому. Они обслуживают интересы прежде всего спецслужб Великобритании и США. Мы воспринимаем коллективный Запад, который фактически ведет войну против России как монолитную конструкцию. Но в действительности Запад не монолитен, это проявляется в соперничестве спецслужб. А в этом соперничестве воюют такие их марионетки, как Буданов и Залужный, — заявил Бородай.

Ранее появилась информация о том, что жену Буданова отравили. У Марианны Будановой диагностировали отравление тяжелыми металлами и госпитализировали. Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека. Пока официальных комментариев нет.