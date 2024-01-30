В ГД назвали отвратительным осквернение мемориала блокадникам в Ереване Депутат Лантратова об осквернении памятника в Ереване: экстремизм отвратителен

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Действия вандала, осквернившего мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване, особенно горько видеть с учетом вклада, который Армения внесла в победу над фашизмом, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Яна Лантратова. Она подчеркнула, что экстремизм отвратителен во всех его проявлениях.

Армения — страна, которая вместе с Россией сражалась в годы Великой Отечественной войны, участвовала в том числе и в боях за Ленинград. Более 500 тысяч армян принимали участие в сражениях. Это еще не считая партизан, — напомнила она.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором житель Еревана устроил погром на мемориале детям блокадного Ленинграда. Мужчина, представившийся позднее Самвелом Шириняном, снес с постаментов цветочные венки, а также сорвал ленты с российским триколором. При этом он вспоминал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая на вопрос СМИ этнических чистках в Карабахе попросила предоставить подтверждающие документы международных организаций.

Посольство РФ в Ереване возмутилось в связи с произошедшим и выразило надежду на то, что власти Армении привлекут всех виновных в провокации к ответственности по закону. Позже стало известно, что Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту осквернения мемориала. В ведомстве назвали действия вандала «явно хулиганскими».