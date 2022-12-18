В Гагаузии осудили запрет Молдавией русскоязычных телеканалов Глава Гагаузской автономии Влах: власти Молдавии установили авторитарный режим

Фото: Lino Mirgeler/dpa/Global Look Press

Глава молдавской Гагаузской автономии Ирина Влах заявила, что центральные власти Молдавии установили авторитарный режим. Так она отреагировала на запрет Кишиневом русскоязычных телеканалов, сообщает РИА Новости.

К сожалению, сегодня в Молдавии под маской демократии [президент] Майя Санду установила авторитарный режим. Партия власти ставит под сомнение способность граждан различать белое и черное, правду и вымысел, информацию и дезинформацию, — подчеркнула Влах.

Решение Кишинева подвергли критике и в Народном собрании Гагаузии. Так, депутат Виктор Петров, который является председателем общественно-политического движения Gagauz Halk Birlii («Народный Союз Гагаузии») считает, что закрытие шести оппозиционных телеканалов говорит о стремлении властей Молдавии оставить в эфире лишь лояльные к ним СМИ. По его мнению, теперь информационный вакуум станет заполняться исключительно «правильными», угодными руководству Молдавии новостями и аналитическими программами.

Ранее Майя Санду одобрила решение чрезвычайной комиссии о приостановке шести русскоязычных каналов в стране. Власти ранее приостановили действие лицензии каналов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV.