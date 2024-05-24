В ФСБ рассказали, кто перебрасывает террористов на Украину Глава ФСБ обвинил НАТО в переправке террористов на Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Страны НАТО содействуют переправке боевиков и наемников террористических организаций на Украину, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. По его словам, которые приводит ТАСС, часть из этих боевиков «используется для дальнейшей террористической экспансии на пространство Содружества».

Фиксируем продолжающуюся при содействии стран НАТО массовую переброску на Украину наемников и боевиков международных террористических организаций с Ближнего Востока, из Северной Африки и Афганистана, — сказал на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке.

Ранее российские правоохранители задержали двоих жителей Нижегородской области, готовивших диверсии в регионе по заданию украинских спецслужб, сообщили в УФСБ региона. Как отмечается, террористические акты планировалось совершить на железной дороге за денежное вознаграждение. Во время обысков у подозреваемых изъяли компоненты самодельного зажигательного устройства.

Один из задержанных рассказал, что искал вместе с другом работу, когда с ним в Telegram связался мужчина, предложивший устраивать поджоги за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются возможные соучастники.