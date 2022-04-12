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Страны СНГ

В Финляндии активисты заблокировали проезд состава с углём из России

18:38, 12 апреля 2022
В Финляндии активисты заблокировали проезд состава с углём из России Железнодорожный состав с углём Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press
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Активисты организаций Greenpeace и Extinction Rebellion заблокировали доступ железнодорожных составов к Ханко, одному из трёх угольных портов . Они требуют, чтобы правительство прекратило транзит ископаемых из РФ до вступления в силу запланированных санкций ЕС, передаёт РИА Новости.

Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС, говорится в сообщении Greenpeace.

Активисты считают, что избавиться от ископаемого топлива нужно незамедлительно. Они считают бессмысленным ждать «неэффективных и медленных санкций». Отметим, что рестрикции по вопросу угля отложены до августа.

Ранее Япония предсказала последствия отказа от угля из России. В числе множества последствий были названы подорожание электричества и рост расходов предприятий.

Тем не Токио всё равно ввело дополнительные санкции в отношении России. Страна намерена запретить импорт в том числе угля из РФ. Япония заявила, что постепенно будет сокращать зависимость от энергоносителей из РФ. Запрет вступает в силу 19 апреля.

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