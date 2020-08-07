В Европе заявили о неприемлемости арестов перед выборами в Белоруссии

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Боррель призвал Минск гарантировать соблюдение фундаментальных свобод в ходе предстоящих президентских выборов. Также он назвал неприемлемыми аресты протестующих и активистов.

Мирная мобилизация населения была встречена новыми неприемлемыми ограничениями свободы прессы и собраний, а также арестами мирных протестующих, местных наблюдателей журналистов и активистов, — цитирует его ТАСС.

Сейчас в Белоруссии проходит досрочное голосование на выборах президента республики. Оно началось 4 августа, а сами выборы начнутся 9 августа. Эта предвыборная кампания уже стала самой скандальной за всю историю страны. По Белоруссии прокатилась череда скандалов, арестов оппозиционеров и массовых протестных митингов против Лукашенко, который собирается идти уже на шестой срок.

Главной его конкуренткой стала Светлана Тихановская, которая идёт на выборы вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал.

Как писал NEWS.ru, обозреватель американского издания Bloomberg Андреас Клут видит серьёзную угрозу для Евросоюза на его восточных границах из-за внутриполитической ситуации в Белоруссии и накалившихся отношений между Москвой и Минском.