В Европе решили переименовать Белоруссию Норвегия переименует Белоруссию

Фото Евгений Одиноков/РИА Новости

Правительство Норвегии переименует Белоруссию в официальных документах, написала глава МИД европейской страны Анникен Хюитфельд в своём Twitter. Республика теперь будет называться Belarus.

С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке. Я была счастлива вчера сказать об этом лидеру демократического движения Светлане Тихановской. Мы поддерживаем борьбу белорусского народа за свободу и демократию, — написала Хюитфельд.

Название Hviterussland переводилось дословно с норвежского как «Белая Россия». Новое же наименование, по словам Хюитфельд, будет использовано в знак борьбы белорусского народа за свободу и демократию.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отреагировала на жест Норвегии. По её словам, решение властей не только символическое, но и означающее поддержку демократического строя в Белоруссии.

Ранее в Белоруссии запретили продавать книгу Оруэлла «1984». В антиутопии описывается тоталитарное общество, контролируемое Большим Братом.