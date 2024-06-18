В ереванском парке Победы от российского флага остался клочок В ереванском парке Победы с памятника пограничникам сорвали флаг и герб России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неизвестные лица сорвали флаг и герб РФ, которые были установлены у памятника российским и армянским пограничникам в парке Победы в Ереване. Мэрия города заявила, что не несет ответственности за произошедшее, передает Sputnik Армения.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что символика Армении находится на своем месте у мемориала, а герб России был содран с постамента, от триколора, развевающегося позади, остался только клочок.

По данным СМИ, администрация города заявила, что информацию об инциденте нужно выяснять у собственников территории. Однако, по информации Sputnik Армения, эта земля находится в ведении мэрии.

В Хельсинки в День Победы вандалы облили красной краской могилу красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны. Местные жители, среди которых были россияне, пришли к могиле 34 красноармейцев, чтобы почтить их память, но увидели поврежденный памятник. Неравнодушные граждане вскоре после случившегося привели могилу в порядок и возложили свежие цветы.

Ранее неизвестные осквернили братскую могилу участников группы Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Вандалы сорвали портрет туриста и учителя физкультуры Семена Золотарева, а также обезобразили его лицо на фотографии.