В Ереване заявили о согласовании с Баку ключевых пунктов мирного соглашения Пашинян: Ереван и Баку согласовали три основных пункта мирного договора

Фото: kremlin.ru/Шарифулин Валерий, Фотохост-агентство ТАСС

Никол Пашинян

Ереван и Баку договорились по трем ключевым пунктам мирного соглашения, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, которые приводит Sputnik Армения, подписание мирного договора стане реальным, если стороны будут следовать согласованным принципам.

Пашинян уточнил, что стороны договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и отсутствии территориальных претензий, обязавшись впредь не выдвигать их, о делимитации границ на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Наряду с этим Армения и Азербайджан условились об открытии региональных коммуникаций под суверенитетом и правомочием стран, по территории которых они проходят, и на основании равенства и взаимности.

По мнению премьера, препятствует подписанию договора недоверие сторон, которое замедляет диалог, вынуждая многократно согласовывать формулировки. Он добавил, что власти Армении готовы к подписанию договора, но необходима такая же готовность со стороны Азербайджана.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном возможно при условии, что в конфликт перестанет вмешиваться Запад. По его словам, пока усилия западной стороны привели только к усугублению обстановки.