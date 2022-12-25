В Ереване заявили, что попросили по дипканалам РФ отложить встречу глав МИД

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Армянский МИД сообщил, что заблаговременно передал российской стороне по дипломатическим каналам просьбу отложить встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и России, которая должна была пройти 23 декабря в Москве. Как заявил в интервью радио «Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) руководитель армянского дипведомства Арарат Мирзоян, это решение связано с гуманитарным кризисом, вызванным блокадой Баку Лачинского коридора.

Учитывая гуманитарный кризис, вызванный незаконной блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, просьба армянской стороны отложить запланированную в Москве встречу между мной и министрами иностранных дел России и Азербайджана была направлена МИД Армении и посольством Армении в России как представителям центрального аппарата МИД РФ, так и посольству Российской Федерации в Армении, — заявил Мирзоян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на совместной пресс-конференции с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым, отвечая на вопрос NEWS.ru, что он выражает сожаление в связи с тем, что трехсторонняя договоренность о проведении встречи в Москве по мирному договору между главами МИД России, Армении и Азербайджана не была выдержана армянской стороной.

Лавров подчеркнул, что Москва и Баку узнали об отказе Еревана от участия в переговорах в Москве из сообщения пресс-службы. По словам министра, метод, которым Ереван проинформировал РФ об отказе от участия в переговорах, вызывает вопросы.

Ранее директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил, что Россия готова оказывать всяческое содействие подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что Москва, в частности, согласна помогать в организации трехсторонних встреч в РФ.