В Ереване заявили, что Пашинян не имеет мандата на отдаление от Москвы Политик Саргсян: Пашинян ни от кого не получал мандат на отдаление от России

Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его команда взяли курс на полный разворот в сторону Запада, рассказал NEWS.ru лидер Демократической партии Армении Арам Саргсян. Он подчеркнул, что армянская оппозиция намерена принимать меры, так как власти республики ни от кого не получали мандат на отдаление от России.

Никто не давал нынешнему правительству мандат на отказ от союзнических отношений с Россией и сдачу Арцаха (армянское название Карабаха. — NEWS.ru). Так что наша партия призывает к сотрудничеству остальные оппозиционные движения, чтобы подготовить народ, дать ему обоснования требовать отставки Пашиняна. Мы ведь понимаем, что правящая партия Армении пойдет на досрочные парламентские выборы, используя весь свой админресурс, чтобы доказать гражданам, что власти могут и дальше вести свою политику, — отметил политик.

По его словам, Пашинян и его команда взяли курс не на диверсификацию внешней политики, а на полный разворот в сторону Запада. Например, Ереван уже посещали глава разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Удивляться тут нечему, это секрет Полишинеля. Все слишком наглядно и откровенно, — заявил Саргсян.

Политик добавил, что армянская оппозиция, которая настроена на сотрудничество с Россией, абсолютно не вовлечена в политические процессы в своей стране. По его мнению, власть в Ереване ведет политику исключительно по своему усмотрению, а правительству Пашиняна нужно вынести вотум недоверия.

Задача оппозиции — начать процесс вынесения вотума недоверия правительству Пашиняна. Мы считаем, что из-за его политики Армения оказалась в штормовой ситуации, которая может привести к катастрофическим последствиям для страны. А претензии, которые правительство Пашиняна выставляет России, надо откровенно обсуждать и адекватно на них реагировать, — сказал Саргсян.

Ранее стало известно, что Пашинян, отказавшийся ехать на заседание Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Минск, встретился с главой Службы внешней разведки Германии, с которым обсудил региональные процессы.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также отказался присутствовать на встрече представителей стран ОДКБ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает, что Армения впредь продолжит работу в рамках этой организации.