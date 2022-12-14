В Ереване заявили, что Баку спланировал перекрытие Лачинского коридора И. о. главы МИД Армении заявил, что Баку заранее спланировал перекрытие Лачинского коридора

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Азербайджан заранее спланировал перекрытие Лачинского коридора для создания гуманитарного кризиса в Карабахе, заявил и. о. главы МИД Армении Мнацакан Сафарян. По его словам, об этом свидетельствуют действия Баку в последние дни, в том числе «непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, а также перебои с поставками газа в Карабах».

В своем выступлении исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян отметил, что действия Азербайджана в последние дни, в том числе ряд подобных инцидентов в Лачинском коридоре, непрекращающиеся нарушения режима прекращения огня, перебои с поставками газа в Нагорный Карабах ясно показывают, что перекрытие Лачинского коридора было заранее спланировано властями Азербайджана и направлено на создание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, — говорится в сообщении.

В МИД Армении подчеркнули, что подобные действия Азербайджана подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и мира в регионе.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против российских миротворцев в Ханкенди. Дорога в Армению закрылась. До этого азербайджанские экологи организовали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, которые находятся под временным контролем российских миротворцев.

Ранее МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а российские миротворцы.