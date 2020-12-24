В Ереване задержали около 80 участников протестов

https://static.news.ru/photo/1f23c5ca-45e1-11eb-ab91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

В столице Армении 24 декабря у здания правительства проходит очередная акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Силовики задержали уже 77 демонстрантов.

Многих задержанных уже отпустили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции.

В полицейские участки сегодня были доставлены 77 человек. Это общая цифра, но многие уже отпущены, — рассказал собеседник агентства.

Акции протеста в Ереване начались после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.