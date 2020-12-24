В Ереване задержали около 80 участников протестов

В столице Армении 24 декабря у здания правительства проходит очередная акция протеста, участники которой требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Силовики задержали уже 77 демонстрантов.
Многих задержанных уже отпустили. Об этом
В полицейские участки сегодня были доставлены 77 человек. Это общая цифра, но многие уже отпущены, — рассказал собеседник агентства.
Акции протеста в Ереване начались после того, как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян в ночь на 10 ноября приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы. Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские миротворцы делают всё возможное для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.