В Ереване задержали бывшего посла Армении в России и его сына

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции Еревана задержали бывшего посла страны в России, экс-директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ Армена Смбатяна и его сына, главного дирижера Государственного симфонического оркестра республики Сергея Смбатяна, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах.

Решением прокурора 27 июля инициировано уголовное преследование чрезвычайного и полномочного посла А.С. (Армена Смбатяна. — NEWS.ru.), его сына, дирижера С.С. (Сергея Смбатяна. — NEWS.ru.) и предпринимателя А.П, — говорится в сообщении.

По данным следствия, Смбатяны злоупотребляли полномочиями при заключении сделки с земельным участком в Ереване. В результате действий бывшего посла и его сына государству был нанесен ущерб в размере $2,5 млн.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова. По данным следствия, он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с Шевцовым силовики задержали представителя ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина. По местам их жительства проводятся обыски.