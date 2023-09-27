В Ереване сообщили об усилиях по освобождению Варданяна Посол Марукян: в правительстве Армении уже работают над освобождением Варданяна

Фото: dsx.gov.az

Рубен Варданян (в центре)

Ереван уже работает над тем, чтобы права задержанного на азербайджанской границе бизнесмена Рубена Варданяна были защищены всеми возможными способами, заявил NEWS.ru посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян. По его словам, власти страны обратились в Страсбургский суд с призывом предоставить данные об условиях содержания своего гражданина.

Рубен Варданян — гражданин Армении и поэтому наша страна занимается этим вопросом. Я не могу сказать, как, по каким причинам и по какому уголовному делу был задержан Варданян. По этому вопросу мы сейчас работаем с Европейским судом по правам человека. Любой вариант возвращения наших граждан – для нас приоритет, — сказал Марукян.

Ранее пограничная служба Азербайджана опубликовала кадры задержания бывшего российского бизнесмена Рубена Варданяна, который в прошлом называл себя «главой правительства» Карабаха. Супруга политика и бизнесмена подтвердила факт его ареста при попытке выезда в Армению.