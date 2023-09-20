В Ереване разблокировали российское посольство

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Полицейские в ночь на 20 сентября разблокировали здание посольства РФ в Ереване, передает ТАСС. По данным агентства, были задержаны несколько протестующих.

ТАСС отмечает, что полицейские сначала дали время протестующим, а потом, когда они отказались разблокировать здание, начали их задерживать.

Ранее сообщалось, что в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России в Армении. Большое скопление людей было замечено как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. На этом фоне у здания правительства Армении собрались протестующие из-за обострения ситуации в регионе. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе.

Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты попытались попасть внутрь. В результате пострадали несколько человек, в том числе полицейские. Пострадавшие госпитализированы, они проходят медицинское обследование.