Власти Армении рассказали, почему Ереван отдалился от России Симонян: Армения захотела в ЕС, потому что Россия не была хорошим партнером

Фото: Пресс-служба парламента Армении/РИА Новости

Ален Симонян

Армения отдалилась от России, потому что та недостаточно защищала республику, заявил порталу Rus.LSM спикер армянского парламента Ален Симонян. Ереван, по его словам, хочет в будущем провести референдум о вступлении страны в Евросоюз. Он высказал предположение, что граждане поддержат это решение.

Насчет какой-то ревности России — надо было быть хорошим партнером, защищать союзников и быть честными с партнером, даже если этот партнер маленький. У нашего общества есть решение — быть частью Евросоюза, — отметил Симонян.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы. Он добавил, что Россия сама приняла решение не поставлять оружие и боеприпасы армянской стороне. Григорян подчеркнул, что Москва до сих пор не в полной мере поставила то, что планировалось по контрактам 2021–2022 годов.

В свою очередь политолог Сергей Марков назвал слова Григоряна о сдаче Карабаха не бредом, а «коварным ходом врагов России». По его словам, так Ереван пытается вызвать ненависть граждан к руководству РФ.