В Ереване рассказали о пользе сотрудничества с ЕАЭС Политолог Теванян: Армения только выиграла от сотрудничества с ЕАЭС

Фото: MID_RF/Twitter.com/Global Look Press

От сотрудничества с ЕАЭС Армения только выиграла, несмотря на уговоры Запада отказаться от взаимодействия с союзом, заявил NEWS.ru лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян. Тем не менее, по его словам, премьер-министр страны Никол Пашинян уже давно выбрал для себя политическую ориентацию на Запад, и именно поэтому он игнорирует и будет продолжать игнорировать мероприятия ОДКБ и СНГ в ожидании компенсации от Запада за разрыв с ЕАЭС.

Пашинян понимает, что нельзя отказывать «курице, которая дает золотые яйца». Он требует от Запада компенсацию взамен на отказ сотрудничества с ЕАЭС. Армянский премьер надеется, что западные страны в конце концов предложат ему это, после чего он сможет пойти на разрыв отношений с Москвой и ЕАЭС. Без этого наступит коллапс экономики Армении и в конечном счете потеря его власти. Но в реальности он пока не получил серьезных предложений от Запада, как по вопросам безопасности, так и по экономическим вопросам, — сказал Теванян.

Ранее политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин предположил, что отношения России и Армении будут развиваться сложно, несмотря на предстоящую встречу Владимира Путина с армянским премьер-министром, Он отметил, что у Еревана есть обида на Москву из-за событий в Карабахе, однако полностью порвать с РФ Армения не сможет и не будет сейчас выходить из ОДКБ. В противном случае это будет означать отсутствие каких-либо гарантий безопасности для государства.