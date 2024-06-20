Мирзоян: Ереван готов заключить мирный договор с Баку в течение месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

Армения готова заключить мирный договор с Азербайджаном в течение ближайшего месяца, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе. По его словам, Ереван направил Баку свои предложения, но ответа не получил. Трансляция его выступления велась на официальном YouTube-канале литовского внешнеполитического ведомства.

Крайне важно также финализировать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Мы отправили очень конструктивные предложения азербайджанской стороне, готовы финализировать и заключить договор в течение ближайшего месяца, как было предложено армянской стороной, — сказал Мирзоян.

Он отметил, что Баку не отвечает на предложения Еревана, а также выдвигает новые требования. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Баку отвергает обвинения со стороны Еревана в подготовке новых военных действий. В ведомстве считают, что таким образом Армения оправдывает свои усилия по вооружению. В Баку напомнили, что предпосылкой для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией является прекращение территориальных претензий государств друг к другу.