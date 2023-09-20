В Ереване пройдет концерт Snoop Dogg несмотря на массовые протесты

Фото: IMAGO/mpi04/Global Look Press

Американский рэп-исполнитель Snoop Dogg

Американский рэп-исполнитель Snoop Dogg выступит в Ереване, несмотря на протесты и столкновения, передает Telegram-канал Mash. Концерт состоится в субботу, 23 сентября.

Стоимость билетов на выступление знаменитого рэпера варьируется от 20 до 55 тысяч драм (5,5-15 тысяч рублей). Известно, что концерт пройдет на стадионе «Раздан».

Ранее сообщалось, что возле здания армянского правительства в Ереване начались стычки между протестующими и полицейскими. Манифестанты начали забрасывать здание кабмина и охраняющих его силовиков бутылками и камнями.

По данным армянской полиции, один участник протестной акции задержан, у него изъяты два ножа. Согласно опубликованным кадрам, протестующие требуют отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. На плакате одного из них гласит надпись: «Пашинян, уходи. Арцах соединяйся».

В Баку заявили, что в рамках проведения антитеррористической операции в Карабахе, о начале которой было объявлено 19 сентября, ВС Азербайджана взяли под контроль более 90 позиций армянских вооруженных формирований, захватили танк, две БМП, семь боевых машин, четыре миномета, а также множество вооружений и боеприпасов.